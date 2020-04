Seit 2. April gibt es das Angebot von Nachbarschaftshilfe Plus in Draßmarkt. Das Projekt bietet verschiedene kostenlose, soziale Dienste für die Bevölkerung an.

„Zurzeit beschränken sich diese Dienste auf Einkaufs- und Medikamentenservice sowie auf einen Telefonbesuchsdienst, damit Personen, die alleine leben, die Möglichkeit haben, mit anderen in Kontakt zu bleiben, zu plaudern, ihr Herz auszuschütten“, so Julia Gmeiner.

Sie koordiniert die Dienste zwischen Klienten und Ehrenamtlichen in Draßmarkt und ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr unter 0664/ 5366884 erreichbar. „Mir gefällt die Idee hinter Nachbarschaftshilfe Plus, das ‚Miteinander-Füreinander‘, ich kann für die Menschen, vor allem für die älteren, in meiner Gemeinde tätig sein und ich darf in einem engagierten Team mitarbeiten“, meint sie. Das Projekt wird in Draßmarkt gut angenommen, auch wenn der Start aufgrund der Corona-Krise nicht ganz so wie geplant ablaufen konnte.

„Die Nachfrage nach unseren Diensten ist definitiv da, ebenso konnten bereits einige Ehrenamtliche gewonnen werden.“