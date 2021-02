Schuhmachermeister Thomas Schikola holt die am Gemeindeamt abgegebenen Schuhe ab und repariert sie. „Ich liefere diese dann bequem zu ihnen nach Hause. Da ich auch Annahme-Stellen in Deutschkreutz, Stoob, Kirchschlag und Oberwart habe, hat es sich auch in Raiding gut ergeben, dieses Service anzubieten“, freut sich der Schuhmachermeister Thomas Schikola.

Thomas Schikola hat seinen Firmenstandort im ersten Wiener Gemeindebezirk und legt besonders viel Wert auf Nachhaltigkeit, Handwerk und Tradition. Thomas Schikola bietet auch Maßschuhe sowie Walking-Sticks an und als 15-Jähriger hat er den Weg zum Maßschuhmacher eingeschlagen. Mitte 2001 hat er die Meisterprüfung abgelegt und er arbeitet als selbstständiger Schuhmachermeister. „Wir bieten unser Gemeindezentrum als Kontaktstelle und Drehscheibe für Reparaturen. Gerade in Zeiten wie diesen sollte wieder mehr Augenmerk auf Qualität und Nachhaltigkeit gelegt werden“, so Bürgermeister Markus Landauer.