Rattersdorf: Große Trauer um Gernot Küblböck

„Gernot Küblböck hinterlässt nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in den Vereinen, in der Gesellschaft und bei der Feuerwehr des Ortsteiles Rattersdorf eine große Lücke. Seine ruhige, besonnene und hilfsbereite Art, welche gleichzeitig auch Gelassenheit und Lebensfreude ausstrahlte, bescherte ihm einen hohen Stellenwert und Beliebtheit in der Bevölkerung“, sagte ÖVP-Vizebürgermeister Stefan Rabel im Namen der Gemeinde Mannersdorf an der Rabnitz. „Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Gattin, den beiden Kindern, der Mutter und allen Verwandten der Familie. Wir alle werden ihn vermissen.“

In der gesamten Großgemeinde und vor allem im Ortsteil Rattersdorf, aber auch an der Naturparkschule Lockenhaus-Bernstein, wo Küblböck als Lehrer seit dem Jahr 2014 unterrichtet hat, herrscht nach dem plötzlichen Tod des zweifachen Familienvaters am Donnerstag große Trauer. Küblböck wurde im November 2012 erstmals in den Gemeinderat gewählt. Seither hat er ununterbrochen die Fraktion der ÖVP bzw. die ÖVP-nahe Bürgerliste „Für ein gutes Leben“ im Gemeinderat vertreten. Seit Oktober 2017 war er zusätzlich als Gemeindevorstand tätig gewesen.

Küblböck war aber generell in den Vereinen und im Ortsteil sehr engagiert, insbesondere auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, der er am 1. Jänner 1991 beigetreten ist. Zwölf Jahre lang übte er die Funktion des Zugskommandanten und drei Jahre jene des Kommandantstellvertreters aus.

„Der Tod von Gernot ist ein unbeschreiblich großer und schmerzhafter Verlust für die Freiwillige Feuerwehr Rattersdorf und vor allem auch für die gesamte Ortsbevölkerung. Auch als langjähriger Funktionär des Sportvereines und als Gemeinderat hat er stets zum Erhalt unseres Dorflebens beigetragen und unserer Gemeinschaft voller Freude und Hingabe gedient“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Rattersdorf auf ihrer Facebook-Seite. Und weiter: „Es gä̈be unendlich viele, positive Eigenschaften welche Gernot in seiner Art und Weise durchs Leben zu gehen beschreiben könnten. Er war für uns alle ein Zentrum der Ruhe, Gelassenheit und Lebensfreude. Gernot wir werden dich unglaublich vermissen. Wir werden dein Andenken stets in Ehren halten und sind uns sicher – eines Tages sehen wir uns wieder.“