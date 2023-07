Oni-Club feierlich in Oberpullendorf eröffnet

Am vergangenen Freitag öffnete der neue Oni-Club in der Spitalstraße 2a in den Räumlichkeiten des ehmaligen Black Sun erstmals seine Pforten. Die beiden Betreiber Armin und Fredi Frühwirth möchten mit ihrem Konzept die Zielgruppe 18+ forcieren. „Hier haben wir gemerkt, dass ein Bedarf besteht“, so Armin Frühwirth. Auch licht- und tonmäßig investierte das Brüderpaar, um am Puls der Zeit zu sein. „Wir wollen dem Club einen eigenen Touch bzw. Look verleihen. Zum Großteil haben wir die Arbeiten selbst durchgeführt.“

Bei der Eröffnung. WK-Regionalstellenleiter Freddy Fellinger, Pfarrer Ante Kolic, Daniela Sattler von der WK, die beiden Betreiber Armin und Fredi Frühwirth sowie Ines Kerstinger und Peter Godovitsch. Foto: BVZ, dd

Für alle, die sich fragen, wie die Brüder auf den Namen Oni-Club gekommen sind? „Wir wollten etwas kurzes und einprägsames. Oni kommt aus dem japanischen und ist ein Überbegriff für Damönen sowie Geister und Wesen der Nacht. Wir fanden es passend, weil man bei uns teuflisch gut feiern kann“, informieren die Frühwirths. Das Grand-Opening findet diesen Samstag um 21 Uhr statt.