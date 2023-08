Jugendliche wegen Kinderpornografie vor Gericht

Auch auf den Handys eines 16-jährigen Lehrlings und eines 15-jährigen Schülers soll sich das Nacktvideo befunden haben. Die beiden mussten sich am Freitag, 4. August, wegen des Vorwurfs der pornografischen Darstellung Minderjähriger vor Gericht verantworten.

Der 16-Jährige soll am 12. November 2022 das Video bekommen haben, das geschlechtliche Handlungen an einem angeblich minderjährigen Mädchen zeigt. Er soll dieses Video laut Staatsanwaltschaft zehn anderen Burschen vorgeführt und an einen Freund übermittelt haben.

Video in SnapChat-Gruppe gestellt?

Der 15-Jährige soll dasselbe Video in eine SnapChat-Gruppe mit zehn Personen gestellt und dadurch das im Video gezeigte Mädchen einer unzumutbaren Beeinträchtigung ausgesetzt haben.

„Der Strafantrag ist nicht gerechtfertigt“, sagte Verteidiger Christian Supper. Die Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass das Video eine unmündige Person zeige, das sei aber nicht erwiesen.

Verteidiger: Alter der dargestellten Person nicht feststellbar

„Ich selbst kenne das Video nicht“, sagte der Rechtsanwalt. Aus Schilderungen habe er aber den Eindruck gewonnen, dass das Alter der dargestellten Person nicht feststellbar sein.

Jenes Mädchen, dessen Körper angeblich im Video zu sehen ist, habe ausgesagt, „sie ist es nicht“. Und das werde man ihr wohl glauben müssen, so Supper.

Der 16-Jährige habe das Video zugeschickt bekommen, als seine Freunde anwesend waren. „Er öffnete es und die Freunde sahen das mit an. Er wusste nicht, was im Video zu sehen ist“, erklärte der Verteidiger. Der Lehrling habe das Video weder an eine dritte Person weitergeleitet noch auf seinem Handy gespeichert.

Mutmaßliches Opfer nicht belästigt

Auch der Vorwurf, der angeklagte Schüler habe das Video in eine Chatgruppe gestellt, sei unrichtig. Das werde nur von einem Zeugen behauptet. Im übrigen habe der Schüler das Video gleich wieder gelöscht und keineswegs das mutmaßliche Opfer durch die Darstellung über einen längeren Zeitraum belästigt.

„Die beiden Burschen werden freizusprechen sein“, kündigte der Anwalt an.

Das weitere Verfahren wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt.

Weil der Staatsanwalt zur Klärung der Vorwürfe Zeugen befragen möchte, wurde der Prozess vertagt.