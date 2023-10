Neue Geschäftsführung im Designstudio Nowak in Deutschkreutz

Das Designstudio Nowak wurde am 1. Oktober des Jahres 1994 von Elisabeth und Wolfgang Nowak im zweiten Bezirk in Wien auf 120 Quadratmetern Gesamtfläche mit zehn Einbauküchen gegründet. Vor 20 Jahren am 3. Mai wurde die Filiale in Deutschkreutz mit einer Ausstellungsfläche von 160 Quadratmetern eröffnet.

Das Team des Designstudios Nowak. Foto: Felix Büchele, Felixfoto, Felix Büchele, Felixfoto

Neueröffnung in Deutschkreutz im Jahr 2013

Im Jahr 2010 trat Daniel Nowak nach seiner abgeschlossenen Ausbildung an der HTL Eisenstadt für Fertigungstechnik mit Schwerpunkt Mechatronik und der Ausbildung im Kolleg Mödling für Möbelbau und Innenraumgestaltung, in den Familienbetrieb ein. 2013 erfolgte die Neueröffnung in Deutschkreutz nach Zu- und Umbau sowie der kompletten Neugestaltung auf moderne Wohnwelten. Fünf Jahre später folgte Sebastian Nowak seinem Bruder und trat nach seiner Fachausbildung in Mödling in das Unternehmen ein.

Die Familie Nowak mit Wolfgang, Elisabeth, Sebastian, Daniel und Julia. Foto: Felix Büchele, Felixfoto, Felix Büchele, Felixfoto

25 Jahre Jubiläum

2019 feierte das Designstudio Nowak sein 25-jähriges Jubiläum mit einer großen Feier. Im selben Jahr heiratete Julia Nowak (zurzeit in Babypause) Daniel und ist seitdem im Familienunternehmen nach einer Ausbildung in Deutschland für technische Zeichnungen und Buchhaltung zuständig. Kürzlich übernahmen Daniel in Deutschkreutz und Sebastian in Wien die Firma von ihrem Vater Wolfgang Nowak. „Der Schwerpunkt liegt bei uns auf Küchen, aber unser Hauptthema sind Gesamteinrichtungen, vom Boden bis zum Vorhang, also ein Gesamtpaket zu einem optimalen Preis- Leistungsverhältnis“, informiert das Duo.

Das Designstudio in Deutschkreutz. Foto: zVg, zVg

Die neue Geschäftsführung stellt sich vor

Am Samstag, dem 18. November, lädt die zweite Generation zu einem gemütlichen Beisammensein ein. „Wir möchten uns bei den Gästen vorstellen und freuen uns über jeden Besuch.“ Von 12 bis 15 Uhr wird es zudem Freipizzen (solange der Vorrat reicht) von Kevo's geben.