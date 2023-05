„Glück auf“ zur Gleichenfeier

Dass das Nahversorgungszentrum eine völlig neu gedachte Versorgungssicherheit bringen wird, betonte Bürgermeister Erich Trummer bei der Gleichenfeier am Freitag. Der künftige Lebensmittelmarkt Nah & Frisch soll eine Verkaufsfläche von 250 Quadratmetern aufweisen. „Das innovative Vorzeigeprojekt soll eine nachhaltige Versorgungssicherheit bieten, ist eine umfassende Dorferneuerung im Ortskern und soll dem Verdrängungswettbewerb der Supermärkte eine völlig neu gedachte bürgerfreundliche Nahversorgung entgegenstellen“, so Trummer. Christian Fraß betonte, dass verstärkt auf Digitalisierung gesetzt werde und Regionalität und Lokalität dem Unternehmen besonders wichtig sind. „Dies wird der erste Hybridmarkt im Burgenland, wo außerhalb der Öffnungszeiten mit Bankomat-Karte eingekauft werden kann“, so Vertriebsleiter Christian Fraß.

Für den Lebensmittelmarkt wird derzeit eine selbstständige Kauffrau bzw. ein selbstständiger Kaufmann gesucht. Das gesamte Projektvolumen sind 2.9 Millionen Euro, mit über 35 % Fördermittel. Baumeister Frank Pfnier bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Die Gleichenfeier wurde mit dem traditionellen Gleichenspruch gefeiert. Zu dieser begrüßte Bürgermeister Erich Trummer zahlreiche Fest- und Ehrengäste wie die Neutaler Bevölkerung, Partnerfirmen, Bauarbeiter, den Architekten Christian Dominkovits sowie Vertriebsleiter Christian Fraß und Johann Lehner von der „UniGruppe“. Es wurde zum Imbiss geladen und es fand eine Verlosung von 10 Nah & Frisch-Warenkörben samt Einkaufsgutscheinen statt.

Mit dabei. Amtsleiter Markus Josef, Christian Fraß (Vertriebsleitung), Bürgermeister Erich Trummer und Johann Lehner (Standortentwicklung Süd). Foto: BVZ, Jennifer Priedl

