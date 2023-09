„Unser Gschäft“ – Nah&Frisch in Neutal eröffnet

Das Gemeindezentrum beherbergt neben dem Bürgerservice nun auch eine Arztnebenordination sowie Gemeinschaftsräume. Ein Konferenzsaal sowie ein Jugend- und Lernzentrum gehören ebenso zum Angebot wie ein „Nah&Frisch“-Markt, wo ab sofort 72 Stunden in der Woche Lebensmittel, regionale Spezialitäten und andere Waren erhältlich sind. Die neuen Räumlichkeiten wurden im Rahmen eines Tages der offenen Tür präsentiert. Bürgermeister Erich Trummer kam mit „Unser Gschäft“ dem Wunsch der Bevölkerung nach. „Wir können nun ein neues Kapitel für unsere Nahversorgung mit Bürgerservice, was eine völlig neu gedachte Versorgungssicherheit bringen wird, aufschlagen. Versorgungssicherheit, Leerstandnutzung, Ortskernbelebung, Ökologisierung, weitgehende Energieautarkie, Dorferneuerung – all diese Ziele wurden mit ‚Unser Gschäft‘, diesem einzigartigen Vorzeigeprojekt im Burgenland erreicht. Wir bieten hier mehr als Lebensmittel – Regionalität, Versorgungssicherheit und ein engagiertes Team mit viel Herz, das gerne für uns da ist“, so Bürgermeister Erich Trummer.

Beim Umbau des Gemeindezentrums sowie angeschlossenem neuen Geschäft wurden rein burgenländische Unternehmen beauftragt. „Damit bleiben 100 Prozent der Wertschöpfung in der Region und sogar 75 Prozent im Ort“, so der Ortschef. Mitbetreiber Thomas Hatwagner sagte dazu: „Wir sorgen mit ‚Unser Gschäft‘ so für zufriedene Kundinnen und Kunden in der Marktgemeinde Neutal.“ Das Projekt decke sich mit dem Ziel der Landespolitik, wichtige Daseinsvorsorgeeinrichtungen im Ortszentrum zu positionieren, unterstrich Landesrat Heinrich Dorner: „Mit dem neuen ‚Nah&Frisch‘-Markt ist die Nahversorgung gestärkt, der Ortskern wird belebt und es wird auch der Bodenversiegelung Einhalt geboten. Alles Punkte, die sich auch mit wesentlichen Initiativen des Landes in der Gesamtverkehrsstrategie und im Bereich der Raumplanung decken.“ Landeshauptmann Hans Peter Doskozil betonte: „Dies ist ein Musterbeispiel, wie man ein Bauprojekt auf kommunaler Ebene so umsetzt, dass dadurch ein mehrfacher Nutzen entsteht. Der Mehrwert für die Gemeinde ist enorm, es ist hier ein neues Zentrum von wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung entstanden.“ Die Segnung erfolgte durch Pfarrer Grzegorz Kotynia. Bürgermeister Erich Trummer überreichte die Sondermünze „NeuTaler“ an „Nah&Frisch“-Vertriebsleiter Christian Fraß und an Fleischer-Innungsmeister Thomas Hatwagner als Zeichen der Anerkennung und des Dankes.

Einkaufen außerhalb der regulären Öffnungszeiten

Es kann auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten mittels Bankomatkarte oder Handy-App eingekauft werden – ein im Burgenland einzigartiges Hybridmarktsystem. Außerhalb der insgesamt 72 Stunden umfassenden Öffnungszeiten sind die Waren mit einer Berechtigungskarte in einer Selbstbedienungszone mit Automatenkasse erhältlich. Fünf MitarbeiterInnen werden künftig hier beschäftigt sein, angestellt zum burgenländischen Mindestlohn. „Wertvolle regionale Arbeitsplätze werden gesichert, die Wertschöpfung bleibt in der Region“, freute sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Von den 2,9 Millionen Euro Ausbaukosten für das Gemeindezentrum wurden ein Drittel gefördert, hauptsächlich durch das Land, aber auch von Bund und der EU-Projektförderung.

Neutal als burgenländisches Vorzeigeprojekt

„Supermärkte und Einkaufszentren mit Lebensmitteln und anderen Waren des täglichen Bedarfs sollen in Zukunft nur mehr in Ortskernlagen errichtet oder erweitert werden dürfen. Das ist der zentrale Punkt einer Novelle des Burgenländischen Raumplanungsgesetzes", so Landesrat Heinrich Dorner. Damit soll die Bodenversiegelung massiv eingedämmt und dem Klimawandel gegengesteuert werden. So würden die Lebensqualität und die Versorgungssicherheit der Burgenländerinnen und Burgenländer erhöht. In Neutal habe man ein Paradebeispiel umgesetzt. „Es handelt sich hier um ein burgenländisches Vorzeigeprojekt, worauf sowohl die Gemeinde mit Bürgermeister Erich Trummer sowie die Bewohnerinnen und Bewohner stolz sein können,“ so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.