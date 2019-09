Schon bei der Nationalratswahl 2017 hatte die ÖVP von einem historischen Ergebnis gesprochen, weil man mit einem Vorsprung von 0,5 Prozent das erste Mal seit 40 Jahren bei einer Wahl im Bezirk wieder stimmenstärkste Partei vor der SPÖ geworden ist. Dieses Mal konnte man nochmals um 665 Stimmen (6 Prozent) auf 41,8 Prozent zulegen und damit gleichzeitig einerseits über die 40 Prozent-Marke klettern und andererseits den Abstand zur SPÖ auf 9,3 Prozent ausbauen.

Obwohl die SPÖ im Bezirksvergleich mit 32,5 Prozent Stimmenanteil an erster Stelle lag, musste man in 24 der 28 mittelburgenländischen Gemeinden (außer Lackendorf, Unterfrauenhaid, Unterrabnitz-Schwendgraben und Weingraben) Verluste hinnehmen, was gegenüber 2017 ein Gesamtminus von 2,7 Prozent bedeutete.

Noch härter traf es die FPÖ, die wie im ganzen Land so auch in allen 28 mittelburgenländischen Gemeinden Verluste hinnehmen musste. Hatte man 2017 noch um 7,5 Prozent zugelegt und 1.949 Stimmen gewonnen, so gingen dieses Mal 2.105 Stimmen verloren (-7,4 Prozent).

Deutlich zulegen konnten im Bezirk hingegen die Grünen und zwar um 820 Stimmen bzw. 3,9 Prozent. Damit blieb man allerdings unter dem Landesschnitt, der das historisch beste Ergebnis der Grünen Burgenland bei einer Nationalratswahl darstellt. Auch die NEOS hatten ein Plus von 1,7 Prozent (336 Stimmen) zu verbuchen.

Der Bezirk Oberpullendorf war innerhalb des Burgenlandes mit 72,2 Prozent auch jener mit der höchsten Wahlbeteiligung (ohne Wahlkarten), im Landesschnitt lag diese bei 70,5 Prozent.