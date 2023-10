Assistentin aus den USA am Gymnasium Oberpullendorf

Die sichere Beherrschung der englischen Sprache ist heutzutage in fast allen Bereichen unerlässlich. Daher ist es am Gymnasium Oberpullendorf ein großes Anliegen, die Schüler im Englischunterricht und darüber hinaus bestmöglich zu fördern und sie auf die Anforderungen eines Studiums und der Berufswelt vorzubereiten. Auch der Einsatz von „Native Speakern“ aus unterschiedlichen Herkunftsländern soll Weltoffenheit, Sprachgewandtheit und Sicherheit in der Anwendung der Sprachkenntnisse vermitteln. Das gesamte heurige Schuljahr über werden die Lehrer im Englischunterricht von einer Fremdsprachenassistentin aus den USA unterstützt, die mit Schülerinnen und Schülern allen Altersgruppen vor allem die mündliche Kommunikation trainiert.

„Das Erlernen von Fremdsprachen und das damit einhergehende Kennenlernen anderer Kulturen sind wesentliche Bereiche im Lehrauftrag unseres Gymnasiums, wobei es für uns von großer Bedeutung ist, die Freude am Erlernen anderer Sprachen zu wecken und den Wert von Mehrsprachigkeit zu unterstreichen“, so Englisch-ARGE-Leiterin Bettina Herowitsch-Putz.