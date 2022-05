Der Natur nahe: Oberpullendorfer Gärten öffneten ihre Türen

Vollbild

Horitschon. Andreas und Gabriele Lipovic sowie Martina Laimer bewunderten die Blütenpracht in Maria Kölbls Garten mit unter anderem 100 verschiedenen Narzissen, 200 Rosenstöcken, 350 Pfingstrosen, 200 Taglilien und 500 Bartiris. Kroatisch Geresdorf. Franz Buranich und Regina Gruber machten erstmals bei den Naturgartentagen mit. Raiding. Doris Pöltl hat ihren Garten mit verschiedenen thematischen Ecken gestaltet. Ritzing. Lisa Papst-Lackinger sammelt zahlreiche Pflanzen in der Natur und pflanzt sie in ihrem Garten. Horitschon. Günther Pichler öffnete gemeinsam mit Gattin Pauline seinen Garten und sein Atelier. Oberpullendorf. Monika Mayer-Höttinger führte Bezirkshauptmann Klaus Trummer und Landtagsabgeordnete Elisabeth Trummer durch ihren Waldgarten, den neuerdings neben Kunstobjekten auch ein Kiesbeet ziert. Kroatisch Minihof. Jana Charouzek schaute bei Maja und Josko Beidinger im bunten Wirrwarr-Garten vorbei. Vieles gedeiht hier: Obst, Gemüse und Kräuter, Blumen und Stauden als Leckerbissen für Insekten sowie Rosen. Landsee. Maria Schwaiger und Walter Zima haben in ihrem „Garten des Glücks“ kleine Nischen mit Bänken und Hängematten, ein Bambuswäldchen, Lagerfeuerstellen, ein Schwimmbiotop. Kräuter, Gemüse, Obst und Beeren.

