Geliebt und gefürchtet: Fischotter bei Vortrag und Exkursion im Fokus

In den letzten 30 Jahren hat sich der Fischotter in ganz Burgenland flächendeckend ausgebreitet. Von vielen schon geliebt, von anderen noch gefürchtet. Genau deshalb organisierte die Naturakademie Burgenland, unter Projektmanager Gerhard Schlögl, einen Vortrag für Umweltgemeinderäte, Teichbesitzer und Naturfreunde.

Die Zuhörenden, darunter auch Oberpullendorfs Bürgermeister Johann Heisz, Vizebürgermeister Nikolaus Dominkovits und Grünen-Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller, konnten Andreas Kranz lauschen, wie er über die Gewohnheiten und Eigenheiten des Fischotters referierte.

Dabei gab es die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Anregungen zu äußern. Es wurden außerdem Bilder und Videos von betroffenen Teichen gezeigt. Für die Besitzer solcher Teiche, wurde das Maßnahmenkonzept des Landes vorgestellt. Als erstes wurde die Naturteichförderung erklärt. Hier geht es darum, die Vegetation rund um die Gewässer so wachsen zu lassen, dass sie für die Fischotter unzugänglich werden.

Für Gewässer, wo dies nicht möglich ist, bietet das Land Burgenland Förderungen von Fischotterzäunen an. Dabei wird ein Zaun um den zu schützenden Bereich gebaut. Welche Maßnahme in Frage kommt und wie hoch die Honorierung sein wird, kann alles mit dem Fischotter-Ombudsmann Andreas Kranz besprochen werden. Um sich einen Fischotterzaun dann vor Ort in der Natur anschauen zu können, gab es im Anschluss eine Exkursion zum Gaberlingteich in Oberpullendorf.

Der Fischereiverein am Gaberlingteich teilte seine Erfahrungen. Dort hieß es: „Der Elektrozaun funktioniert super, jetzt haben wir kein Problem mit dem Fischotter. Und die Förderung war eine gute Unterstützung bei der Errichtung des Zaunes“. Nähere Informationen zu diesem Thema kann man unter www.burgenland.at/fischotterfinden.