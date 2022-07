Biotop für geschützte Pflanze im Businesspark Steinberg-Dörfl

Werbung

Bei der Gemeinderatssitzung stand die Änderung des Flächenwidmungsplanes auf der Tagesordnung. Als ein wichtiger Änderungspunkt stand dabei die Umwidmung der notwendigen Flächen für den am Kreisverkehr B50/S31 entstehenden Businesspark Mittelburgenland an.

Zwölf Hektar wurden per einstimmigen Gemeinderatsbeschluss dafür umgewidmet und im Gegenzug vier Hektar Industriefläche in einem anderen Bereich des Gemeindegebiets rückgewidmet. Außerdem wurden 3.000 Quadratmeter als Grünfläche Biotop gewidmet, da in diesem Gebiet im Bereich des Umspannwerks Vorkommen der sogenannten Weißmiere festgestellt wurden. Diese krautige Pflanze aus der Familie der Nelkengewächse mit Wuchshöhen von 3 bis 12 Zentimetern gilt in unseren Breiten als stark gefährdet.

Auch einer Forderung des Landschaftsschutzes wurde mit der Widmung eines Grüngürtels entlang der S31 in diesem Bereich Rechnung getragen. Einstimmig beschlossen als Bestandteil des Flächenwidmungsplans wurde vom Gemeinderat auch der Masterplan.

„Er gibt den Rahmen und Grundsätze vor ähnlich einem Entwicklungskonzept“, führte Amtmann Jürgen Hatz aus. „Er gibt grobe Ziele und Richtlinien vor hinsichtlich Erschließung Verkehrsflächen, Frei- und Grünräume oder auch Bauen und Energie vor.“

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.