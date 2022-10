„9 Plätze – 9 Schätze“: Donatuskapelle schaffte Einzug ins Finale

Werbung

Der ORF sucht im Rahmen der Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ zum neunten Mal Österreichs schönsten Platz. Die Donatuskapelle in den Weinbergen von Neckenmarkt setzte sich in der Vorausscheidung gegen die Friedensburg Schlaining und den Zicksee durch und geht als burgenländischer Beitrag am 26. Oktober ins Rennen um den schönsten Fleck Österreichs.

Stießen auf den Sieg im Vorausscheid an. Bernd Artner, Angelika Sauer, Evi Binder, Bürgermeister Hannes Igler sowie Anni und Karina Glatz. Foto: zVg

„Wir sind voller Freude, die Vorausscheidung gewonnen zu haben. Das war ja nicht so sicher, daher ist es umso schöner und es macht mich stolz. Außerdem ist die Teilnahme bei ‚9 Plätze – 9 Schätze‘ auch eine super Werbung für das Blaufränkischland“, so Bürgermeister Hannes Igler.

Die Donatuskapelle wurde 1735 zu Ehren des heiligen Donatus, dem Schutzpatron der Winzer, errichtet. Im Jahr 2015 wurde die Kapelle generalsaniert. Seither ist sie auch eine beliebte Location für Trauungen.

