Ein alkoholisierter Mofa-Fahrer ist am Montagabend an einer Kreuzung in Neckenmarkt (Bezirk Oberpullendorf) mit einem Kastenwagen zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden.

Der 61-Jährige musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen und dort notoperiert werden, teilte die Polizei am Dienstag mit.