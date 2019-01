Die Gemeinde Neckenmarkt schafft in Zusammenarbeit mit dem Pflegezentrum Drescher aus Raiding sowie der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) etwas für die ältere Generation. „In der ersten Bauphase ist betreutes Wohnen mit 15 Einheiten sowie ein Tagesbetreuungszentrum geplant mit der Möglichkeit zur Erweiterung. Die Umwidmung der ersten Bauphase ist bereits fertig. Jetzt geht es in die Detailplanung“, erklärt Bürgermeister Hannes Igler.

OSG-Chef Alfred Kollar freut sich schon sehr auf das Projekt in Neckenmarkt. „Wir haben nach dem Muster ‚Raiding‘ in Neckenmarkt etwas nach dem gleichen Schema von Architekt Anton Mayerhofer entwerfen lassen. Jetzt folgt die Entwurfsplanung“, so Kollar. Das betreute Wohnen sowie das Tagesbetreuungszentrum entstehen in Neckenmarkt beim Zellerkreuz in Richtung Horitschon. Der Standort befindet sich 700 Meter Luftlinie zur Kirche.

„Es ist ein sehr wichtiges Projekt für Neckenmarkt, denn wir kämpfen seit Jahren für betreutes Wohnen. Nach Rücksprache mit Franz Drescher ist die Lage zur Synergienutzung der umliegenden Gemeinden ideal, um auch den Ortskern zu entlasten“, so Igler.