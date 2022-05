Weinprämierung 2022: Landessieg für Tesch

Werbung

In der „härtesten Weinprüfung des Landes“ wurde in einer siebentägigen Blind-Verkostung 1.661 in Dreier-Flights von insgesamt 45 Fachleuten in 24 Kommissionen bewertet. Ein köstliches, wenn auch hartes Stück Arbeit, das sich gelohnt hat: Die Sieger-Weingüter in 17 verschiedenen Sorten stehen nun fest und wurden am Dienstag im Martinsschlössl Donnerskirchen gekürt.

„Nach zweijähriger Pause können wir unseren Winzerinnen und Winzern endlich wieder eine gebührende Bühne bieten“, freute sich Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich.

Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld zeigte sich vom „Traumjahrgang 2021“ begeistert: „Die idealen Witterungsbedingungen im Herbst und eine für burgenländische Verhältnisse eher späte Lese, boten die idealen Voraussetzungen für gesundes, vollständig ausgereiftes Traubenmaterial.“

