Ein Jagdaufseher nahm am Samstag gegen 05.50 Uhr Musiklärm in einer Schottergrube in Neckenmarkt wahr und verständigte daraufhin die Polizei.

Die Polizisten stellten fest, dass hier eine nicht genehmigte Rave-Party im Gange war und forderten die anwesenden Personen auf, das Gelände zu verlassen.

Es stellte sich heraus, dass eine 26-jährige und 29-jährige Wienerin für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich zeichneten. Diese und auch alle weiteren Gäste verließen das Areal.