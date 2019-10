Das Winzerehepaar Andrea und Stefan Lang lud den Porsche-Club um Präsident Heiner Hasenrahm in ihr Rotweingut im Blaufränkischland ein. Der Club hat seinen Sitz am wunderschönen Tegernsee, eine halbe Stunde südlich von München gelegen, direkt an den Alpen. „Wunderbarer Wein und wundervolle Autos, das vermittelt ein Lebensgefühl und verbindet das Rotweingut Lang mit dem Porsche-Club Tegernsee“, so Andrea Lang.

Kennengelernt haben die leidenschaftlichen Weinbauern einige Mitglieder des Clubs über den Wein und beide verbindet dieselbe Leidenschaft für Genuss auf höchstem Niveau. Und so besuchte eine Abordnung des Porsche-Clubs Tegernsee das Rotweingut Lang und lernte das Blaufränkischland im Herbst von seiner schönsten Seite kennen.