Die Österreichische UNESCO-Kommission lud gemeinsam mit dem Regionalmanagement Bezirk Liezen zu einer großen Veranstaltung nach Schladming in die Steiermark. Denn an 14 Traditionsträger aus ganz Österreich wurden feierlich die Urkunden für die Aufnahmen der jeweiligen Traditionen und Elemente in das Nationale Verzeichnis übergeben, darunter war auch das Fahnenschwingen aus Neckenmarkt.

Fahnenschwingen Neckenmarkt. Fahnenpatin Silke Racz, Kommandant Julian Zörfusz, Amtsleiter Georg Schubaschitz, Gabriele Eschig (Generalsekretärin der Österreichischen UNESCO-Kommission), Fähnrichmädchen Sarah Tesch, Bernhard Gamsjäger, Bürgermeister Hannes Igler und Fähnrich Reinhard Gebert nahmen die Urkunde entgegen. | Kim Roznyak

„Die Gemeinde Neckenmarkt ist sehr erfreut über die Aufnahme in die nationale Liste des Immateriellen Kulturerbes und diese Auszeichnung berührt uns sehr. Es ist auch ein Dankeschön für die gelebte Tradition des Fahnenschwingens in Neckenmarkt“, erklärt Bürgermeister Hannes Igler.

Das Neckenmarkter Fahnenschwingen wird vor allem am Sonntag nach dem Fronleichnamsfest, aber auch bei anderen Feierlichkeiten in der Gemeinde seit Jahrhunderten abgehalten. Das Wissen um die Durchführung (Sprüche, Technik des Schwingens, Rollenverteilung, etc.) wird innerhalb der verantwortlichen Burschenschaft und Gemeinde von einer Generation an die nächste weitergegeben.

Das UNESCO-Komitee zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes hat bei der Tagung 2018 weltweit insgesamt 31 Elemente und Traditionen aufgenommen – so auch die Handwerkstradition des Blaudrucks.

Traditionsträger dieser jahrhundertealten Technik aus fünf Ländern haben sich zusammengetan, um die Tradition des Handblaudrucks international sichtbar zu machen und auf sein sukzessives Verschwinden aufmerksam zu machen. In Österreich existieren nur noch zwei Familienbetriebe, darunter Original Blaudruck Koó aus Steinberg.