Verein spendete Rollstühle für Ukraine

Der Verein GENEMA spendete am vergangenen Wochenende zehn dringend benötigte Rollstühle und Pflegestühle an die Ukraine. Auf Initiative von Gemeinderat Franz Bendl und Bürgermeister Hannes Igler wurden diese Spende sowie weitere Lebensmittel von Anton Ackerler an die polnisch-ukrainische Grenze in Budomierz gebracht.

