Am vergangenen Wochenende standen neben dem Weingenuss im Weingut Wellanschitz in Neckenmarkt auch regionale Spezialitäten im Fokus: Man lud zur Degustation "Tasting with a view" auf den Hochberg ein.

Samstag musste die Veranstaltung allerdings wetterbedingt im Weingut stattfinden. Aber auch hier gab es ausgezeichneten Wein der Familie Wellanschitz sowie gut gefüllte "Hochberg-Kisterl" der Annaschenke. Diese waren vollgepackt mit Gebäck, Käse, Schinken, Gemüse und anderen Schmankerl. Am Sonntag konnten die Gäste schließlich die Aussicht am Neckenmarkter Hochberg genießen, wo die Familie Wellanschitz viele ihrer Weingärten hat.