Best-of-Album vom Pilgersdorfer Singer-Songwriter Max Schabl

Nach einem Jahr Produktionszeit – vom Auswählen der Lieder über den Feinschliff beim Mastering, das Gestalten der Grafiken bis hin zur Produktion der Schallplatten und CDs – ist es nun so weit: Das Best-of-Album von Max Schabl ist da und wurde erstmalig bei der Croatisada präsentiert, seit 14. Juli kann das Album auch „online“ auf Spotify oder Amazon Music gehört werden.

„Dieses Album beinhaltet viel Erlebtes der vergangenen zehn Jahre sowie eine Ansammlung aller Hits“, erzählt Max Schabl, dessen Konzert anlässlich seines zehnjährigen Bühnenjubiläums in der KUGA im Mai vorigen Jahres aufgezeichnet worden war.

Aufgrund der langen Spielzeit mussten sogar zwei Schallplatten gepresst werden. Da auch Zwischenansagen und Geschichten am Album verewigt sind, glaube man, dass man sich mitten im Konzert wiederfinde, so der Musiker. „Für mich ist mit der Produktion einer Double LP jedenfalls ein Traum in Erfüllung gegangen“, so Max Schabl. In nächster Zeit wird es bezüglich Konzerte etwas ruhiger, derzeit stehen die Aufnahmen für das nächste Album – dieses Mal zusammen mit seiner Band „Das Volk der Mäuse“ – am Programm.