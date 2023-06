Plasmazentrum in Oberpullendorf feierlich eröffnet

Menschliches Blut-Plasma ist die Ausgangsbasis für eine Vielzahl von Medikamenten, die beispielsweise bei Immunerkrankungen, bei der Behandlung von Krebs und im Krankenhaus bei der Versorgung von Unfallopfern eingesetzt werden. Bei der Reise durch die Welt der Plasma-Spende hob Plasmavita-Geschäftsführer Rudolf Meixner die immense Bedeutung hervor: „Die Medikamente sind in der Versorgung von Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen unverzichtbar. Leider ist nur wenigen Menschen bekannt und bewusst, dass hier jeder einzelne mit einer Spende seinen Teil beitragen kann.“ Für Meixner sind Biopharmazeutika nur dann ausreichend verfügbar, wenn Menschen Plasma spenden. Mit dem neuen Spende-Zentrum mit bis zu 20 Spende-Liegen schaffte Plasmavita 16 Arbeitsplätze: „Wir freuen uns, hier in Oberpullendorf ein weiteres Zuhause gefunden zu haben. Unsere motivierten Mitarbeiter werden den Spendern ein herzliches Willkommen bereiten und ihnen alle Fragen rund um die Plasma-Spende beantworten.“

„Plasma-Spender sind Lebensretter“

Um Patienten mit einer seltenen Erkrankung, die Plasmaderivate benötigen, helfen zu können, ist die Plasma-Spende der erste Schritt in der Versorgungskette. Für den ärztlichen Leiter Doktor Behrouz Mansouri engagiert sich Plasmavita dafür, die Plasma-Menge zu erhöhen und so einen Beitrag zur Versorgungssicherheit zu leisten. „Das gespendete Blut-Plasma ist die Grundlage eines besseren Lebens. Wir rufen alle Spendefähigen auf, Plasma zu spenden. Spender sind Lebensretter.“

„Plasma-Spende ist ein wesentliches Element“

Landesrat Heinrich Dorner freute sich, wieder mit dem Themenkomplex „Gesundheit“ in Verbindung zu kommen: „Dieser hat mich in meinem Berufsleben lange begleitet. Qualitativ hochwertige, flächendeckende und leistbare Gesundheitsversorgung ist ein Schlüsselthema, dem wir uns im Burgenland verschrieben haben. Die freiwillige Plasma-Spende ist eine wichtige Säule, um eine optimale medizinische Versorgung sicherstellen zu können.“ Für Dorner ist eine Plasma-Spende sehr wichtig, um das Sicherheitsgefühl der Menschen gewährleisten zu können. „Denn aus dem gespendeten Plasma werden Medikamente hergestellt, die für viele Betroffene die einzige Möglichkeit sind, ein normales Leben zu führen.“ Im Weiteren hob er den Wert der Veranstaltung hervor: „Heute kommen hier Spender, Patienten und medizinische Fachstimmen zusammen, um die Bedeutung für die Patientenversorgung im Burgenland und ganz Österreich zu betonen. Ich möchte mich schon jetzt bei allen Lebensrettern bedanken, die künftig hier Plasma spenden.“

Lsut Bürgermeister Hannes Heisz macht es die Stadtgemeinde glücklich, froh und stolz, einer der drei Standorte in Österreich zu sein. „Blutplasma spenden kann und wird Menschenleben retten, das alleine schon verdient die Unterstützung seitens der Stadtgemeinde, die ich auch hier zusichern möchte.“

Bei seltenen Erkrankungen besonders auf Plasmaspende angewiesen

Betroffene mit einer seltenen Erkrankung sind in besonderem Maße von der Verfügbarkeit plasmabasierter Medikamente abhängig. Eine Krankheit zählt zu den seltenen Erkrankungen, wenn sie weniger als fünf von 10.000 Menschen betrifft. Unter dem Begriff werden über 6.000 bisher identifizierte Krankheiten zusammengefasst. Zu ihnen zählen unter anderem angeborene Immundefekte, Alpha-1-Antitrypsin-Mangel und das Guillain-Barré-Syndrom. Ein Großteil der seltenen Erkrankungen ist genetisch bedingt - zirka 80 Prozent, von denen wiederum beginnen 70 Prozent bereits in der Kindheit. Andere können durch Infektionen, Allergien und umweltbedingte Ursachen hervorgerufen werden. In Österreich sind mehrere Tausend Menschen betroffen, in Europa über 30 Millionen und weltweit 300 Millionen. Plasmabasierte Medikamente helfen ihnen, ihre Lebensqualität deutlich zu erhöhen. Sie können durch die regelmäßige Einnahme ein nahezu normales Leben führen.

Informationen zu den Öffnungszeiten des Oberpullendorfer Spendezentrums in der Burgenlandstraße 3, 7350 Oberpullendorf und Telefonnummern für eine Terminvereinbarung sind unter www.plasmavita.at zu finden.