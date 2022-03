Lutzmannsburg: Wasserkino in Bau

Die Bauarbeiten für die neueste Attraktion in der Sonnentherme laufen. Ausgestattet mit modernster Kino-Technik und coolen Wasser- und Spezial-Effekten wie zum Beispiel Regen, Wasserfälle, Nebel, Schnee, Laser-Blitze, Dolby Digital Surround Sound oder Nacken-Winddüsen werden Spaß und Nervenkitzel garantiert.

Das „Cinesplash 5D“ wird nach Fertigstellung und Eröffnung im August das modernste und innovativste 5D-Wasser-Kino Österreichs und ein einzigartiges Multimedia-Kino-Erlebnis für die ganze Familie, mit insgesamt 24 Sitzplätzen. Besucht wird das Kino mit Badebekleidung und den neuesten 3D-Brillen. Gezeigt werden spannende Kurzfilme.

Sunny Bunny in der Hauptrolle

„Ein besonderes Highlight und Erlebnis für alle Sinne verspricht der eigens und sehr aufwendig produzierte, acht Minuten dauernde 3D-Film mit unserem Maskottchen ‚Sunny Bunny‘ als Hauptdarsteller zu werden“, freut sich Werner Cerutti, Geschäftsführer der Sonnentherme Lutzmannsburg über das neue Angebotshighlight und die bevorstehende Filmpremiere.

In dem spannenden Filmabenteuer mit dem Titel „Das magische Rutschen“ begeben sich Sunny Bunny und seine beiden Freunde (Pinky Bunny und Mattie) auf ein Rutsch-Abenteuer auf der Mega Rutsche „XXL Monster Ride“ über die unendlichen Weiten des Ozeans, in die Tiefen dunkler Unterwasserwelten, vorbei an Riffen und schwerelos über den Wolken schwebend.

Gebaut wird das 5D-Wasser-Erlebniskino von der Firma Attraktion! GmbH aus Wien. Das Investitionsvolumen für dieses Projekt beträgt rund 3 Millionen Euro.

