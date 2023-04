Wechsel an der Vereinsspitze bei den Nikitscher Graničari

Im Rahmen der Generalversammlung legte Martin Tomsich nach 13 Jahren an der Spitze der Graničari seine Funktion als Obmann nieder. Ihm folgt nun Sarah Tomsich nach. „Veränderung ist ein wichtiger Prozess im Leben, der für neue Energie und Motivation sorgt. Da ich im vergangenen Jahr schon die Obmann-Stellvertreterin sein durfte, habe ich viele Einblicke in diese Funktion bekommen. Die Graničari sind für unser Dorf auf kultureller und sozialer Ebene ein sehr wichtiger Verein, der mir sehr am Herzen liegt und deshalb konnte ich nur Ja zu dieser neuen Aufgabe sagen“, so die 27-Jährige. Neuer Obfrau-Stellvertreter ist Florian Farkas. „Ein persönliches Ziel von mir ist es, neue Leute zu motivieren, Mitglied unseres Folklore-Vereins zu werden.“

65-jähriges Jubiläum steht bevor

Ein Highlight ist heuer das 65-jährige Bestandsjubiläum der Granicari, das die Tamburizzaspieler und Tänzer im August mit einem zweitägigen Fest feiern werden. Außerdem sind mehrere Auftritte im und außerhalb des Ortes geplant. Traditionell steht auch ein Urlaub in Kroatien an, um die Gruppendynamik zu festigen.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.