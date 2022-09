Neuhold: „Chancen, Chancengleichheit und Zukunft ermöglichen“

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

BVZ: Wieso haben Sie sich entschieden, die verantwortungsvolle Position als Direktor des Gymnasiums Oberpullendorf zu übernehmen?

Markus Neuhold: Meine intrinsische Grundmotivation ist es, jungen Menschen in der Region ein qualitätsvolles, zukunftsorientiertes Bildungsangebot zu ermöglichen. Die zielgerichtete, systematische Weiterentwicklung der Schule ist mir ein großes Anliegen. Als Schulleiter verfügt man über ein hohes Maß an Möglichkeiten, den Schulstandort nach aktuellen Erfordernissen zukunftsweisend zu gestalten und damit bestmögliche Rahmenbedingungen für die Entwicklung junger Menschen zu schaffen. Mit dem Gymnasium Oberpullendorf fühle ich mich seit Langem verbunden, habe großes Vertrauen in das Potenzial aller Beteiligten und übernehme gerne Verantwortung für rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie knapp 600 Schülerinnen und Schüler.

BVZ: Was sind die wichtigsten Aufgaben eines Direktors?

Markus Neuhold: Die Führung einer Schule soll maßgeblich dazu beitragen, Menschen und Begabungen zu fördern, sie als Persönlichkeiten zu stärken und auf die Zukunft vorzubereiten. Die vielfältigen Aufgaben als Direktor nehmen besonders auf drei Kernbereiche Einfluss: Erstens die Organisation zu führen, dabei die Richtung vorzugeben, den Rahmen zu setzen sowie die Leistungsfähigkeit der Organisation zu stärken. Zweitens die Führung und Unterstützung des Personals, insofern als die Professorinnen und Professoren einen wesentlichen Faktor für den Bildungserfolg für Schüler darstellen. Drittens die Selbstführung und damit die Kompetenz der Reflexion der eigenen Führungsrolle.

BVZ: Welche Ziele und Ideen haben Sie für die Entwicklung der Schule und was wollen Sie als erstes umsetzen?

Markus Neuhold: Eines meiner ersten Ziele ist darauf zu achten, dass alle Persönlichkeiten in der Schule bestmögliche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für ein qualitätsvolles Lernen und Lehren vorfinden. Mein Ansatz dabei ist es, Bewährtes beizubehalten und zu bewahren, aber auch neue Wege zu gehen, um Innovation und Optimierungen zu erreichen. Es fällt mir nicht schwer, zielorientiert gemeinsam neue Wege zu gehen. Dahingehend ist es mir auch wichtig, von Beginn an viele Gespräche zu führen sowie Gemeinschaftsarbeit und Kooperationen zu fördern. Gemäß dem Motto „alleine ist man schneller, gemeinsam kommt man weiter“ lade ich alle Schulpartner zur konstruktiven Zusammenarbeit ein. Mein Führungsstil soll durch gegenseitigen Respekt, Motivation, Fairness, Vereinbarungskultur und Gemeinschaftssinn gekennzeichnet sein.

BVZ: Welche besonderen Herausforderungen sehen Sie auf das Gymnasium in nächster Zukunft zukommen?

Markus Neuhold: Die Zunahme an gesamtgesellschaftlichen, sozioökonomischen Herausforderungen macht eine „gemeinsame Herangehensweise und Bewältigung“ absolut notwendig. Eine kontinuierliche Schul- und Unterrichtsentwicklung ist Aufgabe des gesamten Teams. Es ist davon auszugehen, dass der Schulbetrieb weiterhin maßgeblich von äußeren, unplanbaren Faktoren beeinflusst wird. Gerade in diesem Kontext hat Schule die Aufgabe, für Stabilität und Kontinuität zu sorgen. Für das gesamte Team wird es nötig sein, auf Herausforderungen mit hoher Flexibilität, Professionalität und Einsatzbereitschaft zu reagieren.

BVZ: Wo sehen Sie das Gymnasium in zehn Jahren?

Markus Neuhold: Meine Vision ist eine nachhaltig erfolgreiche Schule mit einem qualitativ hochwertigen Bildungsangebot. Verbunden mit dem Ziel, unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu unterstützen und zu begleiten, um sie fit für das Leben, für das Studium und die Arbeitswelt zu machen. Für das Gymnasium Oberpullendorf und die gesamte Region wünsche ich mir, dass Menschen gerne im Bezirk leben, die Gesellschaft sich nachhaltig weiterentwickelt und wir mit unserer Bildungseinrichtung Chancen, Chancengleichheit und Zukunft ermöglichen.

BVZ: Sie waren als Lehrer immer sehr engagiert und haben auch sehr viele Projekte mit Ihren Schülern umgesetzt. Wird Ihnen das Unterrichten fehlen?

Markus Neuhold: Die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern bereitet mir stets sehr viel Freude. Besonders bei Projektarbeiten konnte ich mich vom großen Potenzial unserer Schülerinnen und Schüler überzeugen. Als Direktor habe ich die Möglichkeit, der Schule und damit den Schülern nun in einer anderen Rolle dienlich sein zu können. Der Ort der Direktion ist allen unseren Schülerinnen und Schülern bestens bekannt und wenn ich bei akuten Problemen und Herausforderungen helfen kann, dann mache ich das weiterhin sehr gerne.

BVZ: Was macht für Sie das Besondere am Gymnasium Oberpullendorf aus?

Markus Neuhold: Für mich ist das Gymnasium Oberpullendorf mit all seinen Mitgliedern in der Tat etwas ganz Besonderes. Einen Vergleich mit anderen Schulen möchte ich nicht ziehen, vielmehr kann ich für die Stärken des Gymnasiums Oberpullendorf sprechen: das hohe Bildungsniveau, die Qualität des Teams und die ausgezeichnete Infrastruktur. Ich selbst habe bereits viele Jahre an der Schule verbracht, sowohl als Schüler als auch als Lehrender gelernt, mich entwickelt und bin stets gerne in die Schule gegangen. Ich wünsche allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft ähnlich positive Erlebnisse und freue mich auf die gemeinsame Zukunft, um mit Erfolg, Qualität und Freude gemeinsam neue Wege zu beschreiten.

