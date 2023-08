Biker gründeten Bande, Clublokal in Unterrabnitz wird eröffnet

In Unterrabnitz sowie den umliegenden Gemeinden gibt es sehr viele Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen. Da ist der Weg zu einem eigenen Motorradverein nicht weit. Im November wurde die Idee zur Gründung geboren, ein paar Monate und Gespräche später heben nun Franz Mandl, Walter Sturm, Franz Bredl, Anton Herzog, Christian Weber und Christian Handler als Gründungsmitglieder die „Ramaza Biker Bande“ aus der Taufe.

Als Clublokal konnten sich die Biker die ehemalige Elektro Werkstätte Heißenberger in Unterrabnitz anmieten. „Dieses wird aktuell zu einem gemütlichen Club Lokal samt Werkstätte für kleinere Reparaturen umgebaut. Hier wollen wir uns künftig regelmäßig treffen und gemeinsame Aktivitäten und Ausfahrten planen und organisieren“ schildert Gründungsmitglied Walter Sturm.

Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Kennenlernen kann man den Verein etwa am kommenden Wochenende, denn dann lädt die „Ramaza Biker Bande“ zur Eröffnung und Besichtigung des Clublokals. Am 12. August geht es ab 13 Uhr los und am 13. August ab 9 Uhr. Am 13. August findet zusätzlich das 1. Ramaza Biker Treffen statt.