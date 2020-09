Vergangene Woche wurde die offizielle Eröffnung der neuen Postpartner-Filiale gefeiert.

In der Tabak Trafik von Rupert Grabner können nun nicht nur Postdienstleistungen in vollem Umfang in Anspruch genommen, sondern auch Ein- und Auszahlungen für die bank99 getätigt werden. Seit dem Jahr 2002 gibt es das Postpartner-Modell.

83 Postpartner im ganzen Burgenland

Mittlerweile gibt es burgenlandweit 83 Postpartner, österreichweit sind es sogar 1.351. „Das Post Partner Modell ermöglicht es den Kunden die Post- und Bankdienstleistungen auch am vergangenen Samstag in Lockenhaus in Anspruch zu nehmen.

Durch die Übernahme der Postpartnerschaft durch die Familie Grabner bleibt die Post in Lockenhaus direkt im Zentrum“, freuten sich die Verantwortlichen von Post und Gemeinde bei der Eröffnung.