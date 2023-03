Phänomenale musikalische Reise von Elke Sanders aus Deutschkreutz

Werbung

Am 10. März ist Elke Sanders neueste Single erschienen. Diese trägt den Titel „Phänomenal“ und wurde bei Fiesta Records veröffentlicht. Der Schlagersong, geschrieben von den Songautoren Petra Bonmassar, Aleks White und Alexander Strasser erzählt von einer Beziehung und vermittelt puren Optimisus.

Elke Sanders Rückkehr nach zwei Jahrzehnten zur Musik ist ein Appell, dass es nie zu spät ist, den Leidenschaften im Leben nachzugehen. „Ich freue mich schon sehr auf alles, was noch kommt und bin dankbar, dass ich in meinem Leben noch einmal die Chance bekommen habe, meinen Traum zu verwirklichen und meiner großen Leidenschaft nachzugehen“, so Sanders.

Phänomenaler Wein

In Kooperation mit dem Weingut Gager ist passend zum neuen Song auch ein Wein (Blaufränkisch Ried Fabian) erschienen. „Mit jeder Single-Veröffentlichung gibt es einen eigens abgefüllten Rotwein mit dem aktuellen Cover als Etikett. Zu kaufen gibt es den Wein direkt beim Weingut Gager und im Café Goldmark“, berichtet Sanders.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.