Pannonische Tafel kommt ins Zentrum von Oberpullendorf

Ab 16. Juni wird die Pannonische Tafel im Haus Hauptplatz 8 untergebracht sein mit dem Foodcorner/Marktplatz und dem sogenannten Wohnzimmer, wo das Nähcafe und kleine Veranstaltungen stattfinden können. Die Idee des Wohnzimmers erklärte Andrea Roschek von der PanTa in einem BVZ-Interview so: „Viele können sich das Leben nicht mehr leisten und vereinsamen. Es reicht nicht einfach, wenn man jenen Menschen nur Lebensmittel über den Tisch schiebt, sondern wir wollen ihnen Gehör schenken“, so Roschek, „in unserem Wohnzimmer als Begegnungsraum und selbstverständlich ohne Konsumzwang.“ Die offizielle Eröffnung des neuen Standorts findet am 16. Juni um 11 Uhr statt.

Bis Ende kommenden Jahres der Mietvertrag ausläuft, bleibt der Second Chance-Marktplatz der PanTa in Stoob-Süd. Dort findet man alles, was man umverteilen kann – von Kleidung über Spielzeug und Elektrogeräte bis hin zu Geschirr und Deko.

PanTa-Werk kann nicht realisiert werden

Ein anderes geplantes Projekt das sogenannte PanTa-Werk, das man mit Hilfe von Anlegern finanzieren wollte, kann leider nicht realisiert werden. Geplant gewesen wäre am 8.000 Quadratmeter großen Grundstück eines ehemaligen Sägewerks den neuen Hauptsitz der Pannonischen Tafel zu errichten mit Lager- und Kühlmöglichkeiten für die gesammelten Lebensmittel, einer Küche, einem Gebrauchtmöbelmarkt sowie einem Event- und Seminarraum. „Die Optionsfrist ist abgelaufen und die Kaufsumme konnte leider nicht im zeitlichen Rahmen aufgebracht werden“, heißt es von der Pannonischen Tafel, aber „wo eine Tür zugeht, geht woanders eine auf.“

