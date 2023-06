Pannonische Tafel nun am Oberpullendorfer Hauptplatz

Die Panonische Tafel (PanTa) hat einen neuen Standort am Oberpullendorfer Hauptplatz. Am Freitag öffneten sich erstmals die Türen zu Foodcorner, Marktplatz und Wohnzimmer. Während das Wohnzimmer als Begegnungszone, wo auch kleinere Veranstaltungen stattdfinden und der Marktplatz, wo Dinge wie Bekleidung, Spielzeug, Geschirr, Deko und mehr eine zweite Chance bekommen, allen offen stehen, ist der Food Corner nur für registrierte Kunden bestimmt, wobei man sich hier an den Kriterien der Armutskonferenz orientiert. Im Bezirk gibt es rund 2.500 Kunden, landesweit sind es an die 5.600.

„Wir bewegen rund 600.000 Kilogramm Lebensmittel im Jahr“, so Andrea Roschek von der PanTa. Wichtig ist dem PanTa-Team, dass die Kunden selbstbestimmt ihre Lebensmittel wählen können, wozu es Boxen in drei Größen zu 3, 4 und 5 Euro gibt. Der Foodcorner hat Montag, Mittwoch und Freitag (13-17Uhr) und samstags (10-14 Uhr) offen, Marktplatz und Wohnzimmer Montag bis Samstag (10-18 Uhr).