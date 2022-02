Tourismusbüro Lutzmannsburg siedelte um

Vor wenigen Tagen übersiedelte das Tourismusverband Mittelburgenland Rosalia-Büro von der Sonnentherme in ein neues Büro direkt neben die Luxussalzgrotte in der Florianigasse 2. In den kommenden Wochen wird der neue Bürostandort final eingerichtet, eine neue Beschilderung angebracht und ein attraktiver Empfangsbereich für Gäste gestaltet.

Im Anschluss wird im Rahmen eines Tages der offenen Tür zur Besichtigung der neuen Räumlichkeiten und zum Kennenlernen der Mitarbeiter geladen. Die Website http://www.sonnenland.at bleibt weiterhin unter der bekannten Domain als Informationsplattform und Buchungstool für Gäste im Mittelburgenland bestehen.

