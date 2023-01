Fitness für alle in neuem Fitness-Club in Großwarasdorf

Seit Kurzem gibt es in der Gemeinde Großwarasdorf einen neuen Verein: den Fitness Club Borištof. Entstanden ist dieser aus einer Gruppe Sportbegeisterter rund um Vereinsobmann Stefan Prikoszovich. Als kleine Gruppe habe man schon im Vorjahr immer wieder gemeinsam trainiert, Ende 2022 entschied man sich dann, einen eigenen Fitness-Verein zu gründen. „Wir wollten regelmäßig gemeinsam trainieren“, erklärt Stefan Prikoszovich, der die Trainings auch selbst zusammenstellt. „Wir versuchen, die Trainings so zu gestalten, dass ältere und jüngere Personen daran teilnehmen können.“ In der Regel setzen sich diese aus einer Aufwärmphase, einigen Kraftübungen und einem Zirkeltraining zusammen. Auch die spielerische Komponente darf nicht fehlen. Stefan Prikoszovich machte selbst über Jahre hinweg Crossfit-Training und gibt sein Know How an Interessierte weiter.

Vergangenen Freitag fand nun das erste offene Schnuppertraining im Turnsaal der Mittelschule Großwarasdorf statt: Rund 20 Interessierte kamen vorbei und machten mit. Auch in Zukunft möchte der Fitness Club Borištof sich regelmäßig zum gemeinsamen Sport Treiben treffen. Das nächste Training des Clubs soll am Samstag, dem 28. Jänner, um 10 Uhr stattfinden. Interessierte können auch über Obmann Stefan Prikoszovich in Kontakt mit dem Verein treten: Über Instagram (fc_boristof), über Email (fcboristof@gmx.at) oder telefonisch (0677/ 61456250).

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.