Schachclub in Raiding gestartet

Seit Kurzem ist Raiding um einen Verein reicher: Am Samstag traf sich der Schachclub zum ersten Mal in der Lisztbibliothek. Die Idee zur Gründung hatte Stefan Schekolin, der über ein Jahr gemeinsam mit Elias Erhardt und Simon Höttinger dem „Spiel der Könige“ nachging. „Wir wollten einen Verein gründen und sehen, wer Interesse hat, gemeinsam zu spielen“, erklärt Initiator Stefan Schekolin. Anfängerinnen und Anfänger sollen die Möglichkeit bekommen, das Spiel zu lernen. In Zukunft will man auch bei Blitzturnieren und Meisterschaften teilnehmen. Insgesamt hat der Schachclub Raiding bereits neun Mitglieder.

„Mir gefällt das Strategische beim Schach“, meint Schekolin. „Hier geht es nicht um Glück, sondern es ist ein reines Denkspiel.“ Die Gemeinde Raiding unterstützte das Vorhaben und sponserte zehn Schachbretter samt Figuren und turniertauglichen Schachuhren.