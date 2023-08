Der Übergang zur pannonischen Ebene, die spezielle Flora und Fauna, die man sonst nicht findet, die Riedellandschaft des Südburgenlandes, die Mehrsprachigkeit, die kulturelle Vielfalt von der klassischen Richtung über Jazz bis Rock und ganz im Speziellen der burgenländische Kultursommer von Nickelsdorf bis Güssing machen für den Steirer Alois Pötz den besonderen Reiz des Burgenlandes aus.Und so hat er nun nach drei ge(h)mütlichen Wanderbüchern für die Steiermark , den Wanderführer „Ge(h)mütliches Burgenland“ herausgebracht.

Dieser vereint 40 Wanderrouten vom Seewinkel bis ins Südburgenland zwischen zwei Buchdeckel, darunter Routen in Neckenmarkt, Raiding, Kobersdorf, von Großwarasdorf nach Frankenau-Unterpullendorf und in Lockenhaus. „Es ist kein klassisches Wanderbuch. Es gibt zwar präzise Beschreibungen wie man von A nach B kommt, aber dazwischen immer Hinweise auf die Entstehung der Landschaft und die Pflanzen- und Tierwelt. Auch Kulturstätten wie Kirchen, Kapellen, Bildstöcke, Burgen und Veranstaltungsorte für Musik und Theater werden beschrieben“, so Pötz. „Die Wanderungen werden also in landschaftliche, historische und kulturelle Besonderheiten eingebunden.“

„Vieles ist anders als im restlichen Österreich“

Diese Vielzahl an sehr unterschiedlichen landschaftlichen, kulturellen und historischen Besonderheiten, die man kaum kennt, seien für ihn auch ein Anstoß für die Entstehung des Wanderführers gewesen, ebenso wie der Reiz des Landes. „Vieles ist anders als im restlichen Österreich: die Landschaft wie der Steppencharakter im Seewinkel, das Klima und Wetter mit weniger Niederschlag, was eine gewisse Wettersicherheit bei Wanderungen mit sich bringt, die Dorf – und Hausformen von Streckhöfen und Dreiseithöfen bis zu Straßen- und Angerdörfern, die Geschichte, sowie die Vielfalt der Sprachen und Dialekte. Dieses ,Anderssein' schafft ein gewisses Urlaubsfeeling“, so Pötz. „Es reizt mich auch, einige Vorurteile/Mythen über das Burgenland zurechtzurücken, wie etwa, dass das Burgenland flach ist. Trotzdem die Wanderungen sind keine ,Bergtouren', recht kurz und haben nicht allzu viel Höhenmeter. Das Burgenland ist auch diesbezüglich ge(h)mütlich zu erwandern.“

Bei der Recherche hat Pötz zunächst überlegt wo es Orte mit Geschichte, Burgen, Kirchen und Museen, eine besondere Tier- und Pflanzenwelt, Veranstaltungsstätten oder attraktive Landschaften gibt, die er mit einer Wanderung verbinden kann. Danach hat er bei ersten Erkundigungen Einheimische im Wirtshaus, Gemeindeamt, auf der Straße. etc befragt, bevor er auf eine Route aufgebrochen ist. Bei der ersten Wanderung wurden Notizen gemacht und getestet, ob die Route denn die Kriterien für eine Aufnahme ins Buch erfüllt, bei einer zweiten Wanderung dann Korrekturen und Fotos gemacht. Da Pötz auch die Förderung der Gasthauskultur ein Anliegen ist, gibt er, wo vorhanden, auch diesbezüglich Tipps im Buch. Pötz selbst ist bekennender Fan der burgenländischer Genüsse.

„Mein Freund Willi Kurz ist ein geborener Burgenländer – er hat uns zu ersten Krautsuppe in den Kreuzstadel nach Mogersdorf eingeladen. Seither kommen wir von der Krautsuppe nicht mehr los“, so Pötz. der auch den burgenländischen Wein schätzt. „Wir Steirer haben wirklich gute Weißweine – aber im roten Bereich - sind die Burgenländer Weltmeister. Und wir lieben auch Süßes: Somlauer Nockerl, Esterhazy-Schnitte….“ Was schätzt ein Steirer wie der Autor neben der Kulinarik noch ganz besonders am Burgenland? „Hier ist das Leben meist eine Spur gemütlicher als in Restösterreich. Es sitzen in den Dörfer noch immer Leute vor den Häusern, mit denen man ein Tratscherl anfangen kann.“

Das Buch „Ge(h)mütliches Burgenland“ ist online, unter anderem im BVZ-Shop, und im Buchhandel erhältlich.