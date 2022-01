Alumax öffnete in Deutschkreutz seine Pforten

In der Hauptstraße 73 eröffnete das Duo Helga Pereznyák und Markus Resch das Unternehmen Alumax. „Wir haben hier einen hervorragenden Standort gefunden“, zeigt sich Resch erfreut. Zum Leistungsspektrum von Alumax zählen Aluzäune, Tore, Balkone, Überdachungen, Carports, Sommergärten, Lamellendächer, Beschattungen sowie Garagentore. „Wir vertreiben, montieren und planen für unsere Kunden.

Zu 90 Prozent beziehen wir unsere Materialien von namhaften Lieferanten aus Österreich“, informiert Helga Pereznyák. Eine originelle Idee wurde bei der Namensfindung der Zaunmodelle geboren: „Diese werden in Verbindung mit Deutschkreutz und somit dem Blaufränkischland mit besonderen Weinsorten wie Grüner Veltliner getauft“, verrät Markus Resch. Zurzeit besteht das Team aus drei Personen.

„Wir möchten auf 5-6 Personen anwachsen“, blickt Helga Pereznyák positiv in die Zukunft. In diesem Jahr möchte man in ein Hauptbüro (mit Schau- und Schulungsraum) ins Nachbarhaus in die Hauptstraße 71 einziehen.

