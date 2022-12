BILLA öffnete Pforten in Horitschon

Werbung

Nach rund drei Monaten Bauzeit eröffnete ein neuer BILLA in der Hauptstraße 100 im Rotweindorf Horitschon. Bei der Neueröffnung handelt es sich um den siebten Standort von BILLA in Oberpullendorf und den 55. im Burgenland.

Der Markt besticht durch seine große Glasfassade und sein modernes und offenes Design. Im Inneren erwartet die Kunden eine große Vielfalt an frischen, saisonalen und regional erzeugten Produkten auf einer Verkaufsfläche von rund 1.100 Quadratmetern. Bei Fragen rund um den Einkauf oder individuellen Wünschen stehen die 23 Mitarbeiter beratend zur Seite – fünf Arbeitsplätze wurden mit der Eröffnung neu für den Bezirk geschaffen.

„Seit mehr als sechs Jahrzehnten versorgt BILLA die Menschen in Österreich mit frischen Lebensmitteln, Produkten des täglichen Bedarfs und umfassenden Serviceleistungen und gilt als wichtiger Nahversorger in Stadt und Land. Unser Ziel ist es, mit maßgeschneiderten Angeboten die individuellen und auch lokalen Kundenwünsche bestmöglich zu bedienen. Auch hier am neuen Standort in Horitschon dürfen sich unsere Kunden auf eine bunte Produktvielfalt sowie auf attraktive Preise und Aktionen freuen“, erklärt Stefan Weinlich, BILLA-Vertriebsdirektor.

Noch mehr Frische und noch mehr Burgenland im BILLA Sortiment

Das Herzstück des neuen Marktes ist der Frischebereich mit einer großen Auswahl an saisonalem Obst und Gemüse. Darüber hinaus spielt auch die regionale Herkunft vieler Produkte eine bedeutende Rolle. „Unsere Kunden greifen gerne zu Lebensmitteln aus der Umgebung, die von Betrieben aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft stammen. Umgekehrt freut es uns natürlich, wenn wir kleine Lieferanten unterstützen und ihnen eine Bühne für die Präsentation ihrer Produkte bieten können.

So gibt es beispielsweise hier bei uns im Markt über 50 regionale Produkte von 17 verschiedenen regionalen Produzenten“, so Sandra Art, BILLA-Marktmanagerin in Horitschon. BILLA arbeitet österreichweit mit 2.500 regionalen und lokalen Produzenten aus den jeweiligen Bundesländern zusammen – das regionale Sortiment umfasst bereits über 25.000 Artikel und wird stetig ausgebaut. Darunter finden sich über 2.000 Produkte von 345 regionalen und lokalen Betrieben aus dem Burgenland.

Darüber hinaus bietet BILLA seit dem Frühjahr 2020 als erster Lebensmittelhändler Österreichs 100 Prozent Frischfleisch aus Österreich an. Damit haben Kunden in allen rund 1.260 Märkten die Sicherheit, hier ausschließlich zu österreichischer Qualität zu greifen und das in allen Preissegmenten. In enger Zusammenarbeit mit den heimischen Fleisch- und Geflügelproduzenten leistet BILLA somit einen wesentlichen Beitrag, um die Versorgungssicherheit mit heimischen Qualitäts-Fleischprodukten auch weiterhin zu gewährleisten. Zudem kennzeichnet BILLA mit dem Tierwohlsiegel „Fair zum Tier“ Produkte mit höheren Tierwohlstandards, die über den gesetzlichen Vorgaben liegen.

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit werden bei BILLA großgeschrieben

Ebenso eine wichtige Rolle spielen Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit beim Betrieb des neuen BILLA-Standorts in Horitschon, wo 100 Prozent Grünstrom aus Österreich und energieeffiziente Kälteanlagen zum Einsatz kommen. Zudem wird das gesamte Gebäude innen sowie außen mittels LED beleuchtet. Mit diesen Maßnahmen werden 40 Prozent Energie gespart.

Sicheres Einkaufen durch umfassende Hygiene-Maßnahmen

In allen BILLA-Märkten ist Hygiene oberstes Gebot. Abhängig von den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen werden die Sicherheitsmaßnahmen in den Märkten entsprechend evaluiert und angepasst. Aktuell stehen den Kunden Desinfektionsmittelspender und Reinigungstücher in den Eingangsbereichen zur Verfügung, um tagtäglich für ein angenehmes Einkaufen zu sorgen.

