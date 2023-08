Nah & Frisch wurde in Nebersdorf offiziell eröffnet

Zahlreiche Anwohner, Interessierte, Ehrengäste und Partner der Gemeinde waren bei der Eröffnung des Nahversorgers zu Gast. Entstanden war das Projekt, nachdem im Dezember 2021 das Bankgebäude in Nebersdorf zusperrte und seitens der Gemeinde eine Nutzung des leerstehenden Gebäudes forciert wurde. Das Gebäude ist nun im Besitz der Gemeinde, betrieben wird der Nahversorger vom ortsansässigen Verein Šuševo-Aktiv-Nebersdorf, der dafür eine eigene Sektion einrichtete. Beliefert wird das Geschäft von der Firma Kastner, die im Burgenland, Niederösterreich und Steiermark insgesamt rund 170 Nahversorger ausstattet.

Ort des Zusammentreffens

Der Nah & Frisch-Markt verfügt auch über eine Postpartner-Stelle und eine Café-Ecke mit acht Sitzplätzen. Bürgermeister Martin Karall, der als Geschäftsführer agiert, hob in seiner Eröffnungsansprache auch dessen Funktion als „Platz der Kommunikation“ hervor. Zudem bedankte er sich bei Gemeindemitarbeitern und Helfern, welche durch ihre Arbeit das Projekt ermöglicht hatten. Insgesamt waren 1.440 Stunden Arbeit im Rahmen des Umbaus geleistet worden, so Bürgermeister Karall. Insgesamt waren rund 150.000 Euro in das Projekt geflossen, unter anderem musste ein Zubau für Lagerräume errichtet werden. Die Finanzierung erfolgte über Bedarfszuweisungen seitens des Landes Burgenland, Mittel aus der Dorferneuerung sowie Finanzmitteln und einer Bausteinaktion seitens der Gemeinde und den Eigenleistungen von Vereinsmitgliedern und Gemeindearbeitern.

Dank an die Gemeindemitarbeiter. Josef Sipötz, Niki Berlakovich, Zoran Tadić, Alois Mondschein, Gerald Lempert, Martin Karall, Elisabeth Trummer sowie Helmut Orisich und Gemeindevorstand Wilhelm Lemperg mit den Gemeindemitarbeitern Manfred Zlatarits, Michael Berlakovich Michael und Stefan Cvitkovich. Foto: BVZ, Sarah Tesch

Glückwünsche und Blick in die Zukunft

Neben Bürgermeister Martin Karall richteten auch Šuševo-Aktiv-Nebersdorf-Vereinsobmann Leopold Gollubich und Heinz Langerwisch von der Firma Kastner ihre Dankesworte an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einen Appell an die Anwesenden zur Nutzung des Angebotes. Zur Nutzung der neu eingerichteten Infrastruktur riefen auch Nationalrat Niki Berlakovich und Landtagsabgeordnete Elisabeth Trummer auf. Alois Mondschein von der Österreichischen Post erläuterte in seiner Ansprache die Initiative Land Partner, bei der die Menschen in Nebersdorf künftig über den Nahversorger alle Postgeschäfte abwickeln können.

Angedacht sei zudem, dass der Nah & Frisch-Markt künftig auch an Sonntagvormittagen etwa für zwei Stunden geöffnet habe, um die Versorgung mit frischem Gebäck zu garantieren, so Bürgermeister Karall. Nachdem es seit 1. Jänner 1996 keinen Nahversorger in Nebersdorf mehr gegeben hatte — eine Poststelle gab es in dem Ort noch nie — war die Freude bei der Eröffnung des Geschäftes an der Hauptstraße groß. Nach der Segnung und feierlichen Eröffnung wurde noch zu einer gemeinsamen Jause und Beisammensein geladen.