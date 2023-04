Sich selbst vertrauen

Das Angebot der Visionsmalerei in der Praxisgemeinschaft Oberpullendorf (Ungargasse 76) richtet sich einerseits an Klein- und Mittelunternehmen, die ihren Betrieb und ihr Team aufblühen lassen möchten. Andererseits an Menschen, denen es im Moment an Kraft, Mut und Zuversicht fehlt. „In wenigen Worten erklärt, geht es darum, durch schöpferisches Tun wieder in die eigene Kraft und ins Vertrauen zu kommen“ informiert Visionstrainerin Christine Perkhofer-Mayer.

Mit der Visionsarbeit sollen die Klienten laut Perkhofer-Mayer zu Stärken und Potenzialen finden und dabei innerste Visionen entdecken. Mit Hilfe der mal- und gestaltungstherapeutischen Methoden im kreativen Prozess würde das Unbewusste an die Oberfläche kommen. „Anlehnend an die Psychologie von C.G. Jung weiß unser Unbewusstes bereits die Antwort auf alle Fragen, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Sei es die Frage, nach dem Sinn in meinem Leben, wie mache ich weiter, wie werde ich glücklicher, wie komm ich wieder ins Vertrauen, was soll ich nur tun?“, so die diplomierte Mal- und Gestaltungstherapeutin. Die Themen sind vielfältig und ein Teil der Visionsarbeit ist auch das sanfte Auflösen von Ängsten und Blockaden. Die Teilnehmer finden Orientierung, Ziele und Energie für ihr alltägliches Leben.

