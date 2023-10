Traum von eigener Dorfgreißlerei in Lackendorf verwirklicht

Wie die BVZ berichtete, zog sich die bisherige Betreiberin Irene Wagner aus persönlichen Gründen zurück und übergab das „Hiesiges“ in die Hände von Lynn und Tristan Hanzl. Das in Deutschkreutz lebende Ehepaar war sofort in das Haus verliebt: „Der Charme und die Tradition des Hauses hat es uns angetan. Zudem steht eine 100-jährige Greißler-Geschichte dahinter, die nicht in Vergessenheit geraten darf.“ Es werden ausgewählte Produkte von Kleinproduzenten aus ganz Österreich angeboten. Ein kleines Frühstücks- programm mit „Coffee to go“ von einer Siebträgermaschine, Leberkäsesemmerl sowie Beinschinkensemmerl und einem von Lynn Hanzl selbstgebackenen Blechkuchen sind ebenfalls im Repertoire der „Hanzls Dorfgreißlerei“. Die wichtigsten Grundnahrungsmittel werden stets vorrätig sein, aber auch ausgesuchte italienische Produkte wie frische Pasta und Mozzarella sowie Prosciutto. „Wir möchten auch das bekannte Wiener Joseph Brot ins Sortiment aufnehmen“, informieren die Hanzls.

Feierliche Eröffnung am kommenden Samstag

Am Samstag, dem 7. Oktober, wird die „Hanzls Dorfgreißlerei“ erstmals von 9 bis 13 Uhr ihre Pforten öffnen. Stimmungsmusikant Karl Reinfeld wird die Gäste unterhalten. Mit einem Gläschen Wein und kleinen Snacks wird für das leibliche Wohl der Gäste ebenfalls gut gesorgt sein.

Die Öffnungszeiten sind montags und freitags von 7 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 7 bis 12.30 und samstags von 8 bis 12 Uhr. Mittwochs und sonntags ist geschlossen. Für die Nachmittage suchen die Hanzls noch nach Verstärkung für den Familienbetrieb. Interessierte können sich unter info@hanzl.at oder 0660/7351638 melden.