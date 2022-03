Abenteuer Osten: Motorradreiseführer veröffentlicht

Erst kürzlich hat Norbert Matkowits mit seinem neuen Reiseführer Lust auf eine „Schatzsuche in Pannonien“ gemacht, nur wenige Wochen später erfolgte nun die Veröffentlichung seines 180 Seiten starken Motorradreiseführers „Abenteuer Osten - Easy Rider East“.

„Die erste Reise führt uns nach Donezk in die Ostukraine und zeigt uns ein vom Westen vergessenes und ausgebeutetes Land, das von der einst reichsten Industrieregion der UDSSR zum Armenhaus wurde. Wir lernen junge Kumpel kennen, die von den immer schlechter werdenden Arbeitsbedingungen in den Minen todkrank wurden und ursprüngliche Biker, die ihre Fahrzeuge noch selbst schmieden“, so Matkowits.

Er will nicht nur Information, sondern auch unterhaltsames Lesevergnügen rund um Destinationen, die bisher kaum noch beschrieben sind, bieten wie Albanien, Bulgarien, Kaukasus, Kirgistan, Kosovo, Kurdistan, Russland, Ukraine und Zypern. „Für die Urlaubsplanung hilfreich werden auch Paradiese am Meer verraten wie Montenegro, Thailand und Sri Lanka“, schmunzelt Matkowits. „Motorradreisen unplugged!“

