Burgenlands Motorräder im Fokus: Zweites Buch von Kobersdorfer

Werbung

Norbert Pingitzer veröffentlichte einen zweiten Band von „Motorräder im Burgenland“. 2014 erschien das erste „Motorräder“-Buch von Pingitzer, der sich seit über einem halben Jahrhundert mit Motorrädern beschäftigt und auch mehrere Motorrad-Oldtimer besitzt.

„Ich habe ich nach entsprechenden Hinweisen an den unmöglichsten Orten, selbst in einsturzgefährdeten Objekten, nach Dokumenten gesucht – und bin nicht selten fündig geworden.“

„Ich war erstaunt, welches Interesse an Motorradoldtimern und ihrer Geschichte besteht. Es haben sich auf den im Buch abgedruckten Aufruf aber auch viele gemeldet, die mir alte Fotos von ‚Motorrädern im Burgenland‘ zur Reproduktion überlassen haben, darüber hinaus bin ich jedem auch noch so vagen Hinweis auf alte Motorradfotos im ganzen Land nachgegangen. Außerdem habe ich nach entsprechenden Hinweisen an den unmöglichsten Orten, selbst in einsturzgefährdeten Objekten, nach Dokumenten gesucht – und bin nicht selten fündig geworden“, erklärt Pingitzer im Vorwort des neuen Buches.

In diesem dokumentiert er die Epoche von Anbeginn des Motorradzeitalters bald nach 1900 bis zum Kriegsende 1945, als die meisten, auch zivilen, Motorräder zerstört oder an den Kriegsschauplätzen zurückgeblieben waren. In einem Anhang fragt sich der Autor „Was ist geblieben von den burgenländischen Vorkriegsmotorrädern?“

„Ich beschreibe dabei das Schicksal der mir bekannten, noch vorhandenen Maschinen, die bis zum Krieg und danach wieder im Burgenland angemeldet und in Gebrauch waren. In Summe sind das nach allem, was mir in Jahrzehnten Beschäftigung mit dem Thema bekannt wurde, nur um die zehn bis maximal 15 Motorräder, der Bestand 1939 waren zirka 2.000“, führt er weiter aus.

Das Buch ist im Heimatverlag erschienen, kostet 25 Euro und ist bei Autor Norbert Pingitzer sowie im Buchhandel erhältlich. „Auch mit diesem Buch möchte ich sowohl wieder informieren als auch ‚nostalgische Gefühle‘ wecken – bei den Oldtimerfreunden, egal ob sie selbst im Besitz eines Oldtimers sind oder nicht, bei den Fahrern von Motorrädern im Allgemeinen und bei allen sonst historisch und heimatkundlich Interessierten“, so Pingitzer.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.