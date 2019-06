Eine Kistenmahlzeit, die in der Erdgrube in Glut gegart wird, ein Eintopf, der im Kessel über der Feuerstelle mit offenem Feuer schmort. Wer sich einmal an frühmittelalterlichen Gerichten versuchen möchte, bekommt nun im Frühmittelalterdorf Unterrabnitz Gelegenheit.

Dort bietet man ganztägige Workshops für Gruppen ab zirka zehn bis zwanzig Personen an, bei denen mit Zutaten wie es sie im Frühmittelalter gegeben hat, gekocht wird – über offenem Feuer oder in der Erdgrube. „Quasi entschleunigstes Kochen“, meint Willi Heißenberger vom Frühmittelalterdorf.

Und das unter der Anleitung der Profi-Köche Hubert Fasching und Emil Lang, die man laut Heißenberger als Unterstützer gewonnen hat. „Die Teilnehmer sollen selbst aktiv mitmachen“, so Heißenberger. Infos/Anmeldungen unter 0664/2615778.