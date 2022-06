Tag der offenen "Agentür" in Oberpullendorf

Werbung

Mit über 180 Quadratmetern besitzt das neue Büro in der Hauptstraße 4/6 die modernste technische Ausstattung und verfügt über viel Platz, um die Kunden bei ihren Werbeprojekten zu unterstützen. "Die positive Geschäftsentwicklung der letzten Jahre führte zu einem personellen Ausbau der Teamgröße auf mittlerweile acht Mitarbeiter", erzählt Geschäftsführer Gerhard Heinrich.

"Nähe zu Kunden und mehr Platz für Beratungen"

Die Übersiedlung in das neue Büro bringt für Geschäftsführer Thomas Renner neben der Nähe zu Kunden, auch mehr Platz für Beratungen und fortschrittlichere Infrastruktur im Digitalbereich. "Während der Beratungsgespräche können sich Kunden ausbreiten, über Projekte und konkrete Maßnahmen unterhalten und dabei einen guten Kaffee trinken. In den Sommermonaten lassen sich die Beratungen auch auf die großzügige Terrasse verlegen, um die warmen Sonnenstrahlen genießen zu können", so Renner. Auch für virtuelle Besuche ist das Büro gerüstet: Ein großer Bildschirm macht Meetings mit mehreren Teammitgliedern möglich.

