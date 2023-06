796.000 Euro schwere Drehleiter rollte in Oberpullendorf an

Beeindruckene 32 Meter schraubt sich die neue Gelenksdrehleiter Marke Magirus der Feuerwehr Oberpullendorf in die Höhe. Fünf Personen finden im Korb mit Übertrittsstufe für einen leichteren Einstieg Platz. In diesem ist ein fix verbauter Wasserwerfer mit Wärmebildkamera intergiert. „Beides ist ferngesteuert vom Boden aus bedienbar, es muss keiner mehr im Korb stehen“, führt Kommandant Andreas Schmidt über den Zuwachs im Fuhrpark der Feuerwehr Oberpullendorf aus. Ein besonderes Highliht ist für ihn auch der Gelenksteil, der es ermöglicht über den Dachgiebel hinaus auf die abgewandte Seite eines Einsatzojekts zu gelangen.

Nachdem die alte Drehleiter bereits 28 Jahre auf dem Buckel hat, war die Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeugs notwendig geworden, wobei dieses nicht nur für Einsätze in der Stadt selbst sondern für den gesamten Bezirk zur Verfügung steht. Insgesamt 796.000 Euro wurden investiert. „Es ist gut angelegtes Geld für die Sicherheit und ein Schritt in die Zukunft“, ist Kommandant Schmidt überzeugt. 560.000 Euro davon trägt das Land, 219.000 Euro die Gemeinde und 40.000 Euro werden durch den Verkauf der alten Drehleiter finanziert. Diese wird laut Kommandant Schmidt künftig an der Landesfeuerwehrschule zu Ausbildungszwecken eingesetzt und gleichzeitig als Reserve fürs Burgenland dienen.

Die Feuerwehr Oberpullendorf stellt aktuell sechzehn Kameraden, die die notwendige Ausbildung zum Drehleitermaschinisten absolviert haben.

