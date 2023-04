Neue Obfrau für Junge Initiative Kroatisch Minihof

Die Junge Initiative wählte im Rahmen einer Generalversammlung Anna-Maria Zvonarich zur neuen Obfrau. Sie folgt nach sechs Jahren auf Marko Buczolich.

„Schon seit ich 13 Jahre alt bin, bin ich im Verein aktiv und mir gefällt seine Dynamik und Atmosphäre“, so Zvonarich, die die vergangenen sechs Jahre Obmann-Stellvertreterin gewesen ist. „Besonders am Herzen liegt mir die junge Tamburizzagruppe Brezovci sowie der Erhalt des Spirits und der Dynamik des Vereines. Das Gemeinschaftsgefühl soll weiterhin durch Zusammenkünfte am Pfarrhof und Ausflüge gefördert werden. Außerdem wollen wir die Jüngsten im Dorf dazu motivieren, dem Verein beizutreten und aktiv mitzuarbeiten“, so die neue Obfrau.

Am Karsamstag lädt die Junge Initiative zum Osterfeuer, am 3. und 4. Juni zum Kirtag und am 2. Dezember zum Adventbasar ein. Im kommenden Jahr wird es außerdem auch wieder eine Musical-Produktion geben.

