„JumboJet“ sorgt für Reinheit in Stoob

Vor Kurzem entwickelte der Stoober Thomas Stipsits eine neuartige, patentierte Reinigungslösung für Fassaden und Dächer. „Das ist etwas ganz Neues, das es auf der Nordhalbkugel so noch nicht gibt“, macht der Geschäftsmann neugierig und fügt an: „Die Kernidee ist es, dass sich Heimwerker das Geräteset ausleihen und die dafür speziell entwickelten Reinigungsmittel kaufen sowie ohne Vorkenntnisse und mit kaum herausfordernder Arbeitsweise, selbsttätig innerhalb eines Tages ihr Gebäude reinigen.“ Mit dem „JumboJet“ können unter anderem Verschmutzungen wie Algen, Flechten, Moosen, Ruß, Staub uvm. an Fassaden , Dächern, Mauern, Pflastern und anderen Außenflächen beseitigt werden.

Foto: zVg, zVg

„Geräte werden im Burgenland erzeugt“

Der Firmensitz ist in Stoob und das Patent und die Marke gehören Stipsits. „Die Geräte werden im Burgenland erzeugt, hier arbeitet auch das BUZ Neutal mit, die Reinigungsmittel werden in unserer Region erzeugt und abgefüllt.“ Vertriebspartner sind die burgenländischen und grenznahen niederösterreichischen und steirischen Raiffeisen Lagerhäuser. „In unmittelbarer Zukunft ist hier auch die Verfügbarkeit von weiteren 70 Gerätesets dezentral in burgenländischen Orten geplant“, informiert Stipsits.

Foto: zVg, zVg

Zufriedenheitsversprechen für Kunden

Die Zielkundengruppe sind die burgenländischen Handwerker und die zweite wichtige Schiene sind die Kommunen: „Um das Kundenbedürfnis zu erfüllen, geben wir ein Kundenzufriedenheitsversprechen ab: eine kulante Hilfe, wenn etwas nicht wie geplant funktioniert oder das Wetter nicht mitspielt“, so Stipsits.