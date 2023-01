Beste Unterhaltung beim Union Kränzchen in Deutschkreutz

Werbung

Beim traditionellen Union Kränzchen der Sportunion Deutschkreutz im Vinatrium strapazierte die Union Kränzchen-Crew die Lachmuskeln der Besucher.

Die drei Weisen aus Deutschland, Italien und Ungarn reisten in die Blaufränkischlandgemeinde und ließen dabei das vergangene Jahr in amüsanter Weise Revü passieren. So nahmen sie Bürgermeister Andreas Kacsits sowie Vize Jürgen Hofer und den ehemaligen Ortschef Manfred Kölly aufs Korn.

Auch der Weinritterschaft, dem Blaufränkisch Marathon und der Gemeinderatssitzung wurde ein Besuch abgestattet. Wählen konnte das Trio aber nicht, da das Wahllokal bei der Gemeinderatswahl bereits frühzeitig geschlossen war.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.