Der Mann wollte eine etwa 13 Meter hohe Föhre fällen. Der Baum verfing sich jedoch im Geäst anderer Bäume. Beim Versuch, die Föhre freizumachen, stürzte er. Der 61-Jährige zog sich Verletzungen am Bein zu, so die Polizei am Donnerstag.

Ein Zeuge alarmierte die Einsatzkräfte. Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 in ein Krankenhaus geflogen.